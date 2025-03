L’ONG ADD et le PNUD au chevet des ménages démunis de Faya-Largeau affectés par les inondations de 2024

Faya-Largeau, chef-lieu de la province du Borkou, a abrité ce vendredi 07 mars 2024, l’opération de distribution des petits ruminants aux ménages les plus vulnérables impactés par l’inondation de 2024.

C’est la conséquence de la mise en œuvre par l’ONG Association pour le développement, du projet “Amélioration de la gouvernance des risques de catastrophes et la résilience des communautés victimes des inondations 2024 dans la ville de Faya”, avec l’appui financier du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD).

A en croire le point focal de l’ONG ADD à Faya, Hamid Mahamat Tidei, 150 têtes de petits ruminants d’espèces locales, comprenant 100 caprins femelles et 50 mâles qui sont partagés aux 50 ménages les plus vulnérables impactés par les inondations de l’année dernière. Ils bénéficient chacun de trois têtes de petits ruminants dont 2 femelles et 1 mâle.

Hamid Mahamat Tidei de justifier que les critères de sélection adoptés par le comité sont entre autres : l’appartenance à un ménage très pauvre, l’accès limité aux ressources productives et financières, la forte exposition aux chocs économiques et climatiques et la réduction significative de la résilience. De son côté, le chef de Bureau PNUD de Faya, Oumar Youssouf Teti, s’est dit convaincu que ces animaux contribueront à la relance des activités économiques locales en offrant aux bénéficiaires un moyen de subvenir leurs besoins essentiels. «C’est une première étape vers une autonomisation durable et un retour à la stabilité », a-t-il ajouté.

Lançant cette opération, le Préfet du département du Borkou, Rondouba Ngobnan Nathan, a salué cette opération de distribution des petits ruminants aux plus démunis, un geste, qui, pour lui, occupe une place de choix dans la politique du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. «Je suis convaincu que les résultats de ce projet seront concrets et bénéficiaires pour nos communautés », a conclu le Préfet Rondouba Ngobnan Nathan.