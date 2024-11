Logone oriental : des leaders religieux en formation sur l’extrémisme violent et la radicalisation

Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Logone oriental, avec le soutien de l’UNFPA et du projet coréen KOICA, organise les 5 et 6 novembre 2024 à Doba une formation pour les leaders religieux sur la prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation.

Cette formation de deux jours rassemble des représentants des églises catholiques et protestantes ainsi que des imams, afin de renforcer leur rôle dans la sensibilisation et la prévention de l’extrémisme violent. Les participants exploreront les causes et les conséquences de ces phénomènes pour proposer des solutions adaptées à leurs communautés.

Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Taroum Khamis, a expliqué que le choix de la province du Logone oriental pour cette formation reflète la nécessité de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans une province où ces valeurs sont parfois menacées. L’objectif est de former des formateurs qui relaieront dans leurs communautés des messages de paix et de cohabitation pacifique.

Le gouverneur Toké Dady a souligné l’importance de cette initiative, rappelant que la radicalisation et l’extrémisme violent menacent la paix et la sécurité au niveau national et dans toute la région sahélienne. Il a insisté sur le rôle des leaders religieux pour déconstruire les interprétations erronées des textes religieux qui peuvent contribuer à ces phénomènes.

En conclusion, le gouverneur a encouragé les participants à renforcer la cohésion sociale et à s’engager dans la lutte contre toutes les formes de violence extrémiste.

Tolobé Mbaïnaïssem Dieudonné, correspondant à Doba