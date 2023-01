Logone occidental : un atelier d’information sur les zones économiques spécialisées se tient à Moundou

Le développement de la filière bétail-viande est au centre d’un atelier d’information et de sensibilisation des acteurs locaux organisé par le ministère de l’Elevage et des Productions animales à Moundou.

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Ateib a présidé un atelier sur la journée d’information et de sensibilisation des acteurs sur l’initiative conjointe de la République du Tchad et ARISE pour le développement de la filière bétail-viande par la mise en œuvre des zones économiques spécialisées à Moundou.

Pour le ministre Abderahim Awat Ateib, le Complexe Industriel des Abattoirs du Logone (CIAL) peine à lancer ses activités faute d’accompagnement pour la réalisation d’autres infrastructures qui lui sont intimement liées pour un démarrage effectif. Dans cette dynamique, poursuit le ministre, l’Etat a trouvé judicieux de promouvoir un partenariat public privé. Un mémorandum d’entente a été conclu en 2021 entre la République du Tchad et ARISE ayant pour objet la mise en œuvre d’un projet global destiné à la structuration de la filière viande-bétail dans le cadre de développement des zones économiques spécialisées et qui a abouti à la création d’une société commune Etat-ARISE dénommée Laham Tchad.

Cette initiative est peu connue au Tchad. C’est pourquoi, précise le ministre, le ministère de l’Elevage et ARISE ont envisagé l’organisation de cette journée en vue de partager les informations clés sur le projet ainsi que les dispositions institutionnelles et contractuelles prises, le rôle des principaux acteurs et autres parties prenantes. A cet effet, les exposés axés sur le contexte du projet et sur le contenu du projet seront présentés.