Littérature : Kalkazia Bienvenu Djassou présente son livre sur l’entrepreneuriat

Publié le 05-08-2023





Par une cérémonie de dédicace organisée le vendredi, 4 août 2023 au CEFOD, Kalkazia Bienvenu Djassou a présenté au public, son tout premier livre intitulé “entreprendre dans un climat délétère à l’épreuve du temps”.

“Entreprendre dans un climat délétère à l’épreuve du temps” est un livre de 68 pages qui traite des maux qui entravent l’épanouissement du Tchad. Plusieurs maux sont détaillés notamment les défis auxquels l’on peut être confronté dans l’entrepreneuriat.

“Entreprendre dans un climat délétère à l’épreuve du temps” est aussi, selon l’auteur, un livre qui oriente et offre des opportunités à ceux qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat et ne savent pas comment le faire. Il souligne qu’il y a des défis dans l’entrepreneuriat mais s’il y a la volonté et le courage, tout deviendra facile.

A travers son livre, l’auteur a rappelé à la jeunesse que la Fonction publique n’est pas le seul chemin pour un diplômé de gagner sa vie. “J’ai la licence, j’ai le master, j’attends d’être intégré à la Fonction publique, oubliez ça”, conseille-t-il.

Né le 21 novembre 1981 à Sarh, Kalkazia Bienvenu est un spécialiste en transport_logistique_transit et commerce international. Adepte de la perfection, il consacre son temps à sa famille, ses études, son entreprise et la vie religieuse.