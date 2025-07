Les services des Starlink, désormais disponibles au Tchad 

Ce vendredi 4 juillet 2025, s’est tenu une conférence de presse présidée par le ministre des Télécommunications, de l’Économie Numérique et de la Digitalisation de l’Administration, Boukar Michel. Cette rencontre a officialisé l’arrivée de Starlink, le service d’Internet par satellite de SpaceX, sur le sol tchadien. L’événement a également permis de dévoiler les forfaits d’abonnement proposés, conçus pour répondre aux besoins variés de la population.

La conférence a réuni certains membres du gouvernement, dont le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Gassim Chérif Mahamat, ainsi que le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, M. Mahamat Assileck Halata. Ensemble, ils ont souligné l’importance de cette initiative pour le développement numérique du pays.

Le ministre Boukar Michel a présenté les offres tarifaires de Starlink, pensées pour rendre l’Internet haut débit accessible à un large public. Les forfaits proposés sont les suivants : 50 Go pour 12 000 FCFA par mois ; 250 Go pour 18 000 FCFA par mois ; Connexion illimitée pour 32 000 FCFA par mois. “Ces tarifs, compétitifs et adaptés, visent à démocratiser l’accès à une connexion Internet rapide et fiable, même dans les zones les plus reculées du Tchad”, confie le ministre des télécommunications.

Lire aussi : L’ARCEP annonce l’opérationnalisation de Starlink au Tchad avec un accès internet haut débit à des prix compétitifs

Le ministre de la Communication, M. Gassim Chérif Mahamat, a tenu à saluer l’engagement du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, du Premier ministre et du ministre des Télécommunications dans la concrétisation de ce projet. Selon lui, l’arrivée de Starlink s’inscrit en parfaite cohérence avec les ambitions du gouvernement, notamment dans le cadre du déploiement de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et de la vision du président, structurée autour de 12 projets et 100 actions prioritaires. “Cette initiative renforce l’objectif de garantir un accès universel à une connexion Internet de qualité sur l’ensemble du territoire”, se réjouit-il.

Les membres du gouvernement présents ont souligné qu’en offrant des solutions de connectivité à des prix abordables, le gouvernement tchadien ambitionne de réduire la fracture numérique, de stimuler l’innovation et de favoriser le développement économique et social.