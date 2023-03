“Les risques d’attraper la varicelle sont plus élevés chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli”, Dr Aboubakar Atsidik Mahamat Tetchi

Publié le 31-03-2023





Le manque d’information fait que jusque-là, la varicelle est considérée par beaucoup comme une maladie infantile alors qu’elle touche aussi les adultes, relève le médecin généraliste, Aboubakar Atsidik Mahamat Tetchi.

Aboubakar Atsidik Mahamat Tetchi rappelle que la varicelle est une infection virale extrêmement contagieuse causée par le virus varicelle-zona ( VZV ) qui appartient au groupe des virus herpès. “Le virus varicelle-zona peut se transmettre dans l’air lorsqu’une personne contaminée tousse ou éternue ou par contact direct avec les cloques d’une personne infectée par la varicelle ou le zona. Dans la plupart des cas, les risques d’attraper cette maladie sont plus élevés chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli”, explique le médecin généraliste.

Le virus, poursuit-il, entre habituellement en incubation (contagion et l’apparition des symptômes) pendant une période de 14 à 16 jours avant l’apparition de l’éruption (la période d’incubation peut varier entre 10 et 21 jours). Une personne ne devient contagieuse qu’un à deux jours avant l’apparition d’une éruption cutanée et jusqu’à la formation de croûtes sur les lésions. “Les personnes qui sont déjà atteintes une fois par la varicelle sont immunisées pour le reste de leur vie. Toutefois, le virus demeure à l’état latent dans l’organisme et est susceptible de se réactiver plus tard le plus souvent sous forme de zona”, éclaircit-il.

Il indique que les symptômes de la varicelle chez l’adulte ne diffèrent pas beaucoup de ceux qui se manifestent chez l’enfant. Les principaux étant une éruption cutanée, des démangeaisons, la fièvre et souvent les ganglions lymphatiques enflés, mal de gorge ou maux de tête et la perte d’appétit.

Pour le médecin, les complications sont toutefois plus fréquentes et peuvent être plus graves chez les personnes âgées ; la pneumonie, la méningite, l’hépatite, l’encéphalite, l’infection du cerveau accompagnée de vertiges ou surinfection bactérienne de la peau (en cas de grattage) qui peut laisser des cicatrices permanentes et le temps de guérison s’avère souvent plus long.

“Pendant l’apparition de cette maladie, il est préférable d’éviter de l’Aspirine (acide acétylsalicylique) ni même un autre produit contenant de l’Aspirine. Car l’Aspirine provoque de syndrome de Reye, une maladie grave qui peut endommager le foie et le cerveau. En cette situation, pour atténuer la fièvre, il faut le Paracétamol ou Panadol”, explique-t-il.

Il poursuit qu’il est important en cas d’infection de la varicelle d’adopter une hygiène corporelle adaptée (une à deux douches par jour, avec un savon dermatologique spécial) pour éviter la surinfection des plaies. Évitez d’être en contact avec une personne infectée, et surtout chez les enfants, n’échangez pas les biberons, les sucettes et les couverts au sein de votre famille ; nettoyez-les et séchez-les tout de suite après les avoir utilisés. Une vaccination contre la varicelle peut également être envisagée et en cas d’aggravation, demandez toujours conseille à votre médecin ou à votre pharmacien, conseille-t-il.