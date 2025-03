Les militants du MPS du Moyen- Chari saluent l’élection de Haroun Kabadi à la présidence du Sénat

Par un communiqué rendu public ce vendredi 07 mars 2025, les militantes

et militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) ressortissants du Moyen-

Chari se réjouissent de l’accession de Haroun Kabadi à la Présidence du Sénat.

Nommé par Décret du 04 mars 2025 membre du Sénat au titre de la province du Moyen-Chari, Dr Haroun Kabadi a été désigné Président du

tout premier Sénat de l’histoire parlementaire et politique tchadienne.

Les militantes

et militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) ressortissants du Moyen-

Chari se disent honorés par cette

désignation et se réjouissent de cette “lourde et exaltante” responsabilité qui témoigne de la confiance renouvelée par les plus hautes autorités de la République et du Parti à ce “grand commis de l’Etat”.

Ils adressent à cet effet leurs sincères remerciements et leur gratitude au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et au Secrétaire général du MPS, Aziz Mahamat Saleh pour cette marque de confiance et de reconnaissance. Aussi, saisissent-ils cette occasion pour adresser leurs “vives et chaleureuses” félicitations au Président du Sénat Dr Haroun Kabadi et lui renouvellent leur “totale confiance et leur indéfectible

soutien”. De même, ils lui souhaitent plein succès dans sa nouvelle mission “pleine

d’espoir” pour le peuple tchadien.