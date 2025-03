Les femmes du ministère de l’Élevage réaffirment leur rôle clé dans la sécurité sanitaire des aliments

Dans le cadre des activités de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), édition 2025, les femmes du ministère de l’Élevage ont organisé, ce vendredi 7 mars, une conférence-débat sous le thème “Contribution de la femme au développement de l’élevage et à la sécurité sanitaire des aliments sous la 5ᵉ République”.

L’événement, qui s’est tenu au sein du CECOQDA, a permis de mettre en lumière le rôle essentiel des femmes dans le secteur de l’élevage et de la sécurité alimentaire. Noura Moussa Kadam, directrice adjointe du ministère, a ouvert la session en rappelant l’engagement de son institution pour l’autonomisation de la femme.

“Notre ministère reconnaît la place incontournable des femmes dans la chaîne de valeur alimentaire. Elles sont à la fois éleveuses, transformatrices et commerçantes, jouant un rôle clé dans l’amélioration des productions animales et la sécurité sanitaire des aliments. Notre mission est d’accompagner et de renforcer leur participation active dans ce secteur vital pour notre économie et notre souveraineté alimentaire”, a-t-elle déclaré.

Dans son intervention, la directrice adjointe a également souligné les efforts des autorités tchadiennes pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’administration et l’accès aux responsabilités. Elle a notamment mis en avant l’ordonnance 12/PR/2018 du 22 mai 2018, qui instaure la parité dans les fonctions nominatives et électives au sein du ministère.

L’événement a été l’occasion pour les participantes d’échanger autour de deux sujets qui sont “L’autonomisation économique de la femme : le cas du secteur de l’élevage” et “La sécurité sanitaire des aliments”.

Les femmes du ministère ont exprimé leur détermination à poursuivre leur engagement, tout en saluant les initiatives du gouvernement pour leur autonomisation. “Le progrès de notre pays ne peut se faire sans l’implication des femmes”, a insisté Noura Moussa Kadam, appelant à une plus grande reconnaissance du travail des femmes dans l’élevage et l’alimentation.