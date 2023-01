Les Ambassadeurs de paix envisagent former 2190 formateurs volontaires pour la résolution des conflits intercommunautaires

Les Ambassadeurs de paix démarrent leurs activités pour l’année 2023. La cérémonie de lancement de ces activités couplée avec le lancement des vagues de formation des volontaires internationaux en résolution des conflits a lieu ce samedi 28 janvier au siège de l’organisation.

Étant un acteur clé dans les activités de promotion de la paix, de la cohésion sociale et de résolutions de conflits, l’ONG CAPHR-UN( Chaplain Ambassador for Peace Keeping Rights & United Nations), démarre ces activités de cette année avec la formation des volontaires internationaux en résolution de conflits.

Placé sous le thème, réconciliation nationale, éducation et sensibilisation des agriculteurs- éleveurs pour la cohésion pacifique et vivre ensemble, l’ambassadeur de paix Toko Djakdjing Esaïe mise sur la formation des jeunes et l’utilisation des langues maternelles pour relever le défi des conflits agriculteurs- éleveurs. ” Nous envisageons former 2190 formateurs volontaires qui mettront sur pied à leur tour un système de formation en langue maternelle dans la plupart des 94 communes que compte notre pays”.

Les conflits pourraient être éradiqués si l’accent est mis sur la sensibilisation et l’éducation. A cet effet, l’ONG CAPHR-UN entend étendre son plan d’action dans toutes les 23 Provinces afin que le message de paix atteint toutes les couches, a ajouté l’ambassadeur Toko Djakdjing Esaïe. Pour gagner ce pari, il demande au gouvernement de transition de parrainer l’organisation dans sa quête de résolution des conflits intercommunautaires.

Il faut rappeler que, l’ONG CAPHR-UN œuvre pour promouvoir le développement socio-économique du pays, protéger les droits humains, accompagner le pouvoir public dans sa politique et bien d’autres.