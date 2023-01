Le président de transition appelle les partis politiques à mettre en place le cadre de dialogue politique dans un ”meilleur délai”

Lors de sa rencontre avec les acteurs politiques ce 27 janvier, le président de transition, Mahamat Idriss Deby, les a appelés à mettre en place dans un ‘’meilleur délai’’ leur cadre de concertation recommandé par le dialogue national.

Conformément aux résolutions du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), il est attendu la mise en place d’une structure de concertation représentative de l’ensemble des acteurs politiques du pays.’’ En ma qualité de garant de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DNIS, je voudrais vous inviter à vous concerter librement, pour mettre en place le cadre de concertation souhaité’’, appelle le président de transition, plus de trois mois après la fin de ces assises nationales boycottées par certains partis et organisations de la société civile.



Mahamat Idriss Deby assure que la mise en place de cette structure sera transparente. Alors que la création, il y a près d’une semaine, de la Commission nationale chargée de l’organisation du referendum constitutionnel (CONOREC) est dénoncée par des acteurs politiques qui affirment n’avoir pas été consultés. ‘’Soyez rassurés qu’il n’y aura aucune interférence, ni injonction, moins encore d’influence dans cet exercice qui ne concerne que vous, acteurs politiques tchadiens’’, déclare-t-il.



‘’Il vous incombe de définir ce cadre de dialogue politique, sa composition, son mode d’organisation et sa dénomination. L’essentiel, c’est de privilégier une approche organisationnelle qui rime avec dynamisme, efficacité et efficience’’, lance-t-il, souhaitant que ce cadre soit mis en place dans un ‘’meilleur délai’’.