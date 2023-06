Le ministre des Finances visite le bâtiment de son ministère en construction

Publié le 03-06-2023





Le ministre des Finances, des Budgets et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, a visité dans la soirée du 2 juin, le nouveau bâtiment devant abriter son ministère situé à proximité du palais des arts et culture (ex-palais du 15 janvier) de N’Djamena.

Cette visite marque aussi la reprise des travaux sur ce chantier qui étaient aux arrêts depuis un bon moment. Cette reprise entre dans le cadre de la relance globale de tous les grands chantiers de l’Etat qui étaient suspendus suite à la chute du prix du baril de pétrole entrainant une baisse de ressources financières pour le pays.

Après avoir visité chaque compartiment et suivi les explications des techniciens, le ministre estime que la grande partie du travail est faite et il ne reste que les travaux de finition. Il ajoute qu’une partie de matériels de finition sont déjà sur place et que les travaux vont aller vite et le bâtiment sera livré au plus tard mi 2024 avec des possibilités de livraison partielle. « Toutes les dispositions financières sont prises pour que le chantier redémarre et ne s’arrête plus », rassure le ministre.

Ce bâtiment de 10 niveaux avec environ 530 bureaux, informe le ministre, va abriter l’ensemble des directions générales du ministère et permettra d’avoir toutes les équipes et les entités sur un même site. Ceci, dit-il, va faciliter le travail et la mobilité et améliorera le cadre de travail.