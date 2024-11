Société : le lycée-collège Humanité de Sarh cambriolé

Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2024, le lycée-collège Humanité de Sarh a subi un vol de grande ampleur. Plus d’un million de francs CFA et du matériel didactique essentiel ont été dérobés par des individus non identifiés.

Selon le proviseur Betour Amos, les malfaiteurs ont pénétré dans l’établissement et emporté des chaises bureautiques, des cahiers et des fournitures pédagogiques, perturbant ainsi le fonctionnement des cours. La perte financière, estimée à plus d’un million de francs CFA, compromet la qualité de l’enseignement dans un contexte déjà marqué par des difficultés logistiques, s’alarme-t-il.

Cet incident a choqué élèves et enseignants, d’autant plus que l’établissement, situé dans le quartier Maïngara, n’était pas réputé pour des problèmes de sécurité.

En attendant les résultats de l’enquête, le lycée collabore avec les forces de l’ordre pour renforcer la sécurité et prévenir de futurs incidents.