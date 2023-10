Le groupe ARISE et Laham Tchad entendent valoriser la viande made in Tchad produit par le CIAL

Publié le 07-10-2023





Le groupe ARISE et Laham Tchad et les autorités provinciales ont organisé une visite de travail au niveau du Complexe industriel des abattoirs du Logone (CIAL). Objectif, échanger sur les mécanismes pouvant aider à promouvoir la viande made in Tchad, qui peine à être vendue à l’international.

Selon le directeur de partenariat du CIAL, Abdelrazic Hassane Arabi, tous les produits issus de la viande sont complètement transformés rendant ainsi le processus d’industrialisation de la filière viande bétail au Tchad effectif. Le CIAL a une capacité de 20.000 tonnes, voire 40.000 par jour.

Prévu pour pourvoir 7 000 emplois, le CIAL emploie actuellement 280 personnes constituées pour la plupart des jeunes. Pour Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, gouverneur de la province du Logone occidental, le CIAL est non seulement une fierté locale, mais un patrimoine national qu’il faut préserver. Il entend apporter son appui nécessaire pour que cette viande made in Tchad soit valorisée au-delà de nos frontières.

Le Gabon est la première consommatrice de cette viande bio, et elle est sollicitée par d’autres pays comme l’Egypte, le Koweït, le Congo Brazzaville et le Cameroun à partir de Moundou dont le transport est assuré via Douala, selon les responsables du Groupe Arise et Laham Tchad.

Ce projet, faut-il le rappeler, est rendu possible grâce à la mise en œuvre des zones industrielles avec le choix du CIAL de Moundou comme projet pilote. Une visite guidée des installations a mis terme à cette rencontre de travail.