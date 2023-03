Le CAMOJET s’inquiète de la situation sociopolitique du Tchad

Publié le 30-03-2023





Le coordonnateur national du collectif des associations et mouvement des jeunes du Tchad (CAMOJET) a fait un point de presse ce jeudi 30 mars 2023. cette communication est articulée autour de la situation sociopolitique du Tchad.

Pour le coordonnateur national du collectif des associations et mouvement des jeunes du Tchad, Mahamat Macki Adam, le gouvernement post-dialogue national inclusif et souverain a certes consenti d’énormes efforts en vue de mettre intégralement en œuvre les résolutions de cette grande rencontre pouvant déboucher sur un dénouement heureux de la transition.

“Cependant, reste à savoir : les actes posés par le gouvernement participent-ils correctement à l’inclusion tant chantée et souhaitée par les participants au dialogue national inclusif et souverain ?”, s’interroge Mahamat Macki Adam.

Pour lui, l’on remarque qu’après ce dialogue, de nombreux actes d’exclusion tels que : la mise en place de la Commission nationale chargée de l’organisation du référendum (CONOREC) qui ne se résume qu’aux acteurs politiques issus du gouvernement, du Conseil national de transition et de la société civile siégeant déjà au CNT au nom de leurs pairs.

Le CAMOJET estime que cette approche ne peut contribuer efficacement à l’apaisement de la situation sociopolitique (…) Il s’indigne en outre contre le recrutement isolé et clandestin à la Fonction publique. En sa qualité de force vive représentant cette couche sans voix, le CAMOJET appelle le gouvernement à la retenue et à la promotion de l’égalité des chances. “Tout jeune Tchadien a droit à un emploi sur la base de mérite et compétence”, dit son coordonnateur.

“Le CAMOJET salue vivement la grâce accordée aux prisonniers de guerre et aux manifestants du 20 octobre 2023 par le Président de Transition, encourage les autorités à poursuivre ces efforts pour la restauration de la paix durable”, conclut Mahamat Macki Adam.