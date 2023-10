L’avenue du 10 octobre est l’ombre d’elle-même

Publié le 10-10-2023





Le 10 octobre 2003 à Komé, au sud du pays a eu lieu, l’inauguration officielle des vannes de l’oléoduc pétrolier qui marque l’entrée du Tchad dans le cercle des États producteurs du pétrole. C’est en mémoire de cette date historique, que l’avenue qui joint le marché de Dembé au rond-point Hamama est baptisée l’axe du 10 octobre. Vingt ans après, cette avenue est devenue l’ombre d’elle-même.

La plus grande partie est dégradée. Le goudron disparaît et fait place aux nids de poules, inondations et ensablement. Cette avenue est devenue un calvaire pour les usagers qui l’empruntent. En saison de pluies, la situation devient très difficile pour les usagers due à sa dégradation très avancée. Pour prendre cette route, il faut s’armer de beaucoup de courage et de patience.

Situé dans le 7eme arrondissement de la ville de N’Djamena, l’avenue du 10 octobre joue un rôle très important dans la circulation. Elle relie les quartiers périphériques du sud-est à ceux du centre-ville.

Pour beaucoup d’usagers, cette situation doit éveiller la conscience des plus hautes autorités du pays car cette avenue porte un nom historique. « Ça fait pleurer. On commémore chaque 10 octobre l’exploitation du pétrole mais quand on voit l’état de cette route, c’est lamentable. Aujourd’hui, c’est devenu un dépotoir, une mare où les gens viennent pécher. Je me suis amusé à dire qu’on devait amener cette avenue au musée national déjà», ironise Herbert.

Pour Aristide, la dégradation très avancée de cette avenue n’honore pas son nom. «Ça ne reflète même pas le nom de l’axe. C’est vraiment triste, c’est cette route même qui est à l’origine de l’embouteillage sur d’autres axes parce que les véhicules ne peuvent pas passer par là».

Les médias locaux dont Tchadinfos ont tiré la sonnette d’alarme sur l’état de cette route mais jusqu’à présent c’est peine perdue. Les cris des usagers ne semblent pas arriver aux oreilles des plus hautes autorités.