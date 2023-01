L’Association pour la défense des droits des consommateurs sensibilise sur les 22 services gratuits de la commission bancaire de l’Afrique centrale

L’Association pour la Défense des Droits des Consommateurs ( ADC ) a organisé ce 26 janvier à N’Djamena, une campagne de sensibilisation relative aux 22 services bancaires minimums garantis par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC).

La campagne de sensibilisation vise à informer les citoyens consommateurs pour une inclusion financière effective et assurer la mise en application de la garantie minimum bancaire de 22 services gratuits établie par la Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Selon l’ADC, 13 services bancaires gratuits sont déjà entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2021. ces services bancaires gratuits sont :

– L’ouverture de compte;

– Le changement d’éléments d’identification constitutifs du dossier du consommateur;

-La délivrance du relevé d’identité bancaire (RIB);

-Le cas échéant, la délivrance d’un livret d’épargne et son renouvellement;

-La consultation du compte dans les agences de rétablissement;

-La délivrance d’une attestation de non redevance par an et à la clôture du compte;

-Le versement d’espèces dans les agences de l’établissement;

-La délivrance au guichet des formules de retrait d’espèces au profit du titulaire du compte;

– Le remise de cinquante (50) formules de chèque par an au titulaire du compte;

– Le retrait des billets dans les agences de l’établissement;

– Le retrait des billets dans les guichets automatiques de l’établissement du porteur de la carte;

-Le paiement par chèque;

-Le virement de compte à compte dans le même établissement.

Pour cette nouvelle année 2023, les 9 autres services entrés en vigueur sont :

– La tenue de compte ;

– La consultation des soldes dans les guichets automatiques de l’établissement du porteur de la carte;

-L’avis de débit ou de crédit par voie électronique ;

-La remise, une fois par mois, sur support papier au guichet ou par voie électronique, selon le choix du consommateur du relevé de compte mensuel;

– La remise, une fois par mois, sur support papier au guichet ou par voie électronique, au consommateur qui en fait demande, d’un récapitulatif des frais et opérations ne résultant pas d’un ordre du consommateur, enregistrés sur son compte au cours de l’année civile précédente;

-La domiciliation bancaire ;

-Le paiement par carte dans la CEMAC;

-L’encaissement des chèques tirés sur une banque dela CEMAC;

-L’encaissement de virements nationaux, communautaires et internationaux.

L’association des Droits des consommateurs se base sur le service bancaire minimum garanti aux consommateurs prévu à l’article 5 du règlement n° 01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 03 juillet 2020, pour sa sensibilisation.

Aristide Nguemadji, stagiaire