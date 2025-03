L’association Jeunesse active du 9e arrondissement réclament des mesures de prévention face aux inondations

Ce vendredi 07 mars 2025, l’Association Jeunesse active du 9ème a organisé une conférence de presse sous le thème « Mobilisation communautaire et urgence de la construction des digues : état des lieux et plaidoyer pour une action immédiate ». L’objectif est d’appeler la population de cet arrondissement à se mobiliser afin d’interpeller le gouvernement à agir de manière prompte et efficace.

« Nous sommes réunis aujourd’hui pour tirer la sonnette d’alarme sur une situation préoccupante et urgente qui menace directement des milliers de familles : l’absence de digues protectrices dans plusieurs zones à haut risque d’inondation et l’inaction persistante du gouvernement face à cette problématique », relate Minnamou Djobsou Ezéchiel, Coordinateur général de l’Association jeunesse active à l’entame de la conférence.

Selon l’Association jeunesse active, plusieurs quartiers du 9e arrondissement et au-delà restent totalement exposés aux risques d’inondation alors que la saison pluvieuse approche à grand pas. Actuellement, les travaux de la digue en construction sont toujours inachevés, sans visibilité sur leur achèvement. Aucune mesure n’a été annoncée pour construire des digues de fortune afin d’atténuer les dégâts à venir. Les populations concernées sont livrées à elles-mêmes, alors que chaque année, les inondations causent des déplacements massifs, des pertes économiques colossales et mettent en danger des vies humaines.

« Nous refusons l’attentisme et appelons à une action immédiate et concertée entre les autorités publiques, les partenaires techniques et financiers, et les communautés locales. Un travail de cartographie des zones à risque a certes été réalisé en 2023, mais il reste incomplet et limitatif », s’indigne le Coordinateur

« Si le gouvernement ne repense pas la portée des infrastructures, il expose la population à des risques accrus qui auront des conséquences dramatiques sur des milliers de fam« Nous lançons un appel pressant : aux autorités, pour qu’elles accélèrent la finalisation des travaux en cours et les prolonge au-delà de la limite et prennent des mesures d’urgence pour protéger les populations.

Aux partenaires techniques et financiers, pour soutenir la construction des infrastructures essentielles de protection contre les inondations.

Aux médias et à la société civile, pour relayer ce cri d’alarme et amplifier la voix des citoyens menacés »conclut-il.