L’assemblée générale de COTCO SA révoque les administrateurs de Savannah et rejette la distribution de dividendes pour 2022

Publié le 02-06-2023





L’assemblée générale des actionnaires de la Cameroon Oil Transportation Company S.A. (COTCO SA) s’est réunie le 24 mai 2023 à Paris pour prendre d’importantes décisions concernant la gouvernance et l’avenir de l’entreprise.

Selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures et de l’Energie, « malgré les manœuvres dilatoires et les tentatives de report de l’assemblée générale par Esso Pipeline Investments Limited (EPIL), prétendument détenue par Savannah Energy Plc », l’assemblée a pu avoir lieu avec la présence d’un huissier de justice attestant de son déroulement.

L’assemblée générale a pris des mesures décisives en ce qui concerne la gouvernance de COTCO SA. Tout d’abord, elle a révoqué immédiatement tous les administrateurs représentant EPIL, y compris le Président-Directeur général, après avoir constaté que EPIL n’a plus le droit de détenir des actions dans COTCO SA suite à sa sortie du consortium exploitant le champ de Doba au Tchad.

De plus, l’assemblée générale a rejeté la majorité des projets de résolutions proposés précédemment par EPIL, y compris la résolution visant à distribuer les dividendes au titre de l’année 2022.

La République du Tchad a informé les banques dans lesquelles les comptes de COTCO SA dans la zone CEMAC, ainsi que la Banque Centrale des États d’Afrique Centrale (BEAC), de ne pas exécuter les instructions de mouvements de fonds provenant des anciens dirigeants révoqués, en particulier vers l’étranger. Cependant, les paiements des salaires des employés camerounais et tchadiens de COTCO SA, ainsi que les impôts, taxes et contributions sociales dues aux administrations publiques du Cameroun et du Tchad ne sont pas concernés par ces restrictions.

En tant qu’actionnaires majoritaires, la République du Tchad et la SHT prennent les mesures nécessaires, en consultation avec les autorités camerounaises, pour nommer un nouveau Directeur Général dans les meilleurs délais, par le biais du conseil d’administration de COTCO SA.

Suite à l’acquisition des intérêts de PETRONAS dans le consortium pétrolier de Doba au Tchad et dans l’oléoduc Tchad-Cameroun par la Société des Hydrocarbures du Tchad SA (SHT) le 22 mai 2023, la République du Tchad et la SHT détiennent désormais 53,77% du capital social et des droits de vote de COTCO SA.

Dans un esprit de coopération et conformément aux orientations des plus hautes autorités des deux pays, le Tchad a entamé des discussions avec le Cameroun pour augmenter la participation camerounaise dans le capital de COTCO SA et mettre en place une gestion partagée de l’entreprise par les deux pays.