L’ANIE sensibilise sur la formalisation des entreprises

L’Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE) a organisé ce 7 mars un atelier de sensibilisation sur la formalisation des entreprises au Tchad. C’était à la Maison des entrepreneurs située à Moursal, dans le 6e arrondissement de N’Djaména.

Il est un constat qu’au Tchad, une grande partie des activités économiques s’exerce de manière informelle. Cette situation, ‘’si elle témoigne du dynamisme de notre population, constitue néanmoins un frein à la croissance durable et inclusive que nous appelons de nos vœux’’, déplore Khassim Lol Mahamat Choua, Directeur général de l’ANIE.

Les entreprises informelles font face à un accès limité aux financements ; à une protection juridique insuffisante et un accès restreint aux marchés structurés. C’est pourquoi, il invite à leur régularisation. ‘’La formalisation n’est pas une contrainte , c’est un véritable tremplin pour à la fois développer vos activités, gagner en crédibilité et accéder à de nouvelles opportunités’’, lance Khassim Lol Mahamat Choua, à des entrepreneurs et futurs présents à cet atelier.

Le directeur général de l’ANIE assure qu’un processus de formalisation ‘’simplifié’’ et ‘’adapté aux réalités locales’’ est mis en place. Si les textes prévoient qu’une entreprise peut être créée au bout de 72 heures, l’on n’est pas loin de cette disposition légale, affirme Moustapha Ali Moustapha, coordonnateur du guichet unique de l’ANIE.