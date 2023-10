La rencontre d’harmonisation des campagnes de vaccination entre le Tchad et trois pays voisins a pris fin

Publié le 06-10-2023





Ouverte le 3 octobre 2023, la rencontre transfrontalière de planification et d’harmonisation des campagnes de vaccination entre le Tchad, le Niger, le Cameroun et la République centrafricaine a pris fin ce 5 octobre à N’Djamena. Comme à l’ouverture, c’est le ministre tchadien de l’Elevage et des Productions animales, Abderahim Awat Atteib qui a clos cette rencontre.

Cette rencontre de planification des campagnes de vaccination contre la Peste de petits ruminants (PPR) et la Pneumonie contagieuses bovine (PPCB) entre dans le cadre des objectifs primordiaux de la composante 1 du Projet régional d’appui au pastoralisme dans le sahel, phase 2 (PRAPS2) qui est “l’amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires” et qui vise à appuyer les efforts nationaux et régionaux pour bâtir des services vétérinaires plus durables et efficaces à travers des activités de surveillance et de lutte contre les principales maladies qui touchent les grands et petits ruminants.

Arrivés aux termes des travaux, les participants ont fait plusieurs recommandations dont voici quelques-unes.

Aux pays :

Organiser avant et pendant les campagnes de vaccination des séances de sensibilisation/communication en collaboration avec les organismes professionnels d’éleveurs, les vétérinaires privés en utilisant les canaux de communication adaptés ;

Partager les expériences d’adaptation à l’insécurité pour la mise en œuvre des opérations de vaccination, de marquage et de séromonitoring ;

Mettre en place une plateforme d’échange et de partage d’expériences en santé animale ;

S’engager à poursuivre le processus d’éradication de la PPR à l’horizon 2030.

A la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques (CEBEVIRHA)

Vulgariser les passeports et mettre à disposition les certificats internationaux de transhumance ;

Accompagner les Etats de l’Afrique centrale notamment la RCA dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques nationales de santé PPR et PPCB.

Aux organisations professionnelles d’éleveurs

Mobiliser les éleveurs à adhérer aux campagnes de vaccination et au marquage des petits ruminants à travers des canaux de communication appropriés et un suivi régulier des campagnes de vaccination ;

Faire des plaidoyers auprès des Etats pour la gratuité des campagnes de vaccination contre la PPR.

Les participants ont recommandé aussi que la prochaine réunion transfrontalière prévue en octobre se tienne à Niamey au Niger.

Vu la « qualité » de ces recommandations, le ministre Abderahim Awat Atteib estime que cette rencontre a été un succès et dit ne pas douter que le niveau des débats a permis à tous les participants d’appréhender l’intérêt de la coordination des campagnes de vaccination transfrontalières contre les principales maladies animales.