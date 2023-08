Koumra : les membres des organisations des femmes et des jeunes outillés en matière de plaidoyer et d’influence

Publié le 04-08-2023





L’Oxfam à travers le Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad (CNCPRT), forme les membres des organisations des femmes et des jeunes sur le plaidoyer et l’influence au centre culturel Champagnat de Koumra, province du Mandoul.

Des participants qui sont identifiés au sein des organisations actives de la province du Mandoul pour participer aux activités du projet qui met l’accent sur la participation citoyenne affirme le coordonnateur de CNCPRT, Justin Amatkreo Astouin.

Ce conseil, porte-parole des producteurs ruraux, plaide pour la sécurité alimentaire, la gestion des conflits liés aux exploitations agricoles, conflits fonciers et les forme aussi en droits humains.

Mahamat Ibrahim Saleh, formateur et représentant de l’OXFAM , a affirmé que cette formation vient s’ajouter aux autres pour renforcer la participation citoyenne, la démocratie et surtout la gouvernance au niveau local et national.

Aussi, selon lui, la question de plaidoyer permettra d’avoir de bonne méthode et stratégie afin d’aborder et d’influencer les interlocuteurs qui sont des gouvernants en vue d’avoir une situation plus meilleure et plus soutenable dans la société.

Durant deux jours, les participants seront outillés en :

✓ élaboration d’une stratégie ;

✓ ingrédients clés d’une stratégie de plaidoyer ;

✓ spécificités d’un plaidoyer ;

✓ différentes étapes d’élaboration d’une stratégie de plaidoyer ;

✓ connaissance sur les différentes tactiques et activités à mettre en place pour influencer les décideurs.

Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra