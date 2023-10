Koumra : les élèves des écoles catholiques sont à la maison faute d’enseignants

Publié le 12-10-2023





Quelques jours après la rentrée scolaire dans les établissements publics et privés, les cours ont été suspendus à l’école sainte Thérèse et Saint Kisito de Koumra pour manque d’enseignants.

En cause, les mutations et affectations des enseignants de l’État envoyés dans ces établissements par la délégation provinciale de l’éducation nationale. Cinq enseignants à Saint Kisito et six à Sainte Thérèse.

Malgré l’assemblée générale tenue par les parents d’élèves au cours de laquelle il a été convenu de l’augmentation des frais de scolarité pour le recrutement des bénévoles, les élèves sont toujours restés à la maison jusqu’à ce jeudi 12 octobre.

Si certains parents ont été d’accord pour compléter la scolarité, d’autres refusent. “Depuis trois ans, il n’y a pas eu assez de perturbation donc l’argent est resté dans la caisse de l’APE. Ils n’ont qu’à utiliser cet argent pour payer les bénévoles mais non nous demander de cotiser encore, c’est paradoxal”, s’agite un parent d’élève.

En attendant le recrutement des bénévoles ou l’affectation de nouveaux enseignants de l’Etat, les deux directions de ces écoles catholiques ont demandé aux parents de garder les enfants à la maison.

Alex Loubadjo Djassibaye