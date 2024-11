Koumra : le gouverneur en guerre contre la vente de carburant aux prix non homologués

Depuis deux semaines, le prix de carburant va crescendo dans la ville de Koumra. Profitant de la pénurie qui s’installe, certains vendeurs font monter les enchères, créant de désarroi au sein de la population. Le litre du carburant se vend à 1 000 francs CFA dans les stations et 1 200 francs CFA chez les revendeurs.

Lors d’une interview accordée à une station locale, le gouverneur de la province du Mandoul, Mahamat Zene Al Hadji Yaya s’est prononcé sur cette question.

D’après lui, depuis quelques mois, le ministère du Pétrole et celui en charge des Finances ont pris des dispositions pour que la zone sud soit approvisionnée à travers une importation surtout en ce qui concerne l’essence. Ce qui a entraîné la rareté du carburant dans certaines villes du sud. L’occasion fait le larron, certains vendeurs ont augmenté le prix de ce liquide. Une augmentation dont le gouverneur est contre et compte combattre.

“Nous ne sommes pas d’accord que les détaillants prennent le carburant que nous nous battons pour faire acheminer à Koumra pour la population et d’autres personnes prennent pour revendre à un prix fort, non homologué“, a réagi Mahamat Zen Elhadji Yaya. Il rassure la population que cette situation de pénurie est provisoire et les mesures seront prises afin que le carburant qui arrive dans les stations ne soit pas revendu à un prix élevé.

“Il semble que le carburant sort la nuit. Un dispositif est mis sur pied pour contrôler cette situation. On a informé que si on prend le carburant dans un récipient ou dans un bidon, ce carburant sera automatiquement saisi“, a fait savoir le gouverneur.

Alex Loubadjo Djassibaye