Koumra : lancement d’une association de filles

Publié le 06-08-2023





Par un point de presse animé samedi au centre culturel Champagnat sous le slogan ” Toutes debout pour le développement” , les filles de la ville de Koumra ont présenté leur organisation dénommée Association des Jeunes Filles Actrices de Développement Local (AFADEL).

Une association apolitique et à but non lucratif qui a pour objectifs:

✓ d’encourager les filles à achever les études primaires, secondaire et universitaires ;

✓ de lutter contre toute forme de violence basée sur le genre ;

✓de lutter contre le phénomène de mariage des mineurs ;

✓ de promouvoir le vivre ensemble comme symbole de fraternité pour développer une communauté ;

✓ de lutter contre le chômage par l’auto-emploi à travers les activités génératrices de revenus…

Pour la coordonnatrice de ladite association, Mosgoni Sonia, l’atteinte des objectifs de son association passera par des campagnes de sensibilisation , sessions de formation, causeries éducatives et émissions radiophoniques car selon elle, << quand les femmes se soutiennent entre elles, des choses incroyables arrivent>>.

Elle conclut en lançant un appel aux autorités, organisations et personnes de bonne volonté à leur venir en aide dans la mise en œuvre de leurs activités.

Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra