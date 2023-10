Koumra : la recrudescence du vol dans les ménages inquiète

Publié le 09-10-2023





Depuis un certain temps, le cambriolage a refait surface dans la ville de Koumra. Il ne se passe pas un seul jour où on n’entend pas parler d’un cas de vol dans un ménage.

Ustensiles, vêtements, meubles, moutons, chèvres, poulets, etc. rien n’est épargné par ces voleurs qui ôtent ces derniers temps le sommeil à la population de Koumra.

Même certaines institutions publiques et privées ne sont pas épargnées : coffre-fort, panneaux solaires, ordinateurs…sont emportés.

Altebaye, conseiller à la délégation de la Jeunesse et des Sports, résidant au quartier Londi dans le 4e arrondissement, raconte : “Mes enfants sont rentrés des vacances et nous nous sommes rendus sur mon chantier vers 10h et leur mère partie au marché. En moins d’une heure, on m’informe que les voleurs sont passés chez moi : bicyclette, ordinateur, power bank, écran téléviseur, téléphone… Le voleur a mis ça et là nos effets de la chambre et il était parti. Le jour suivant, il a été arrêté.” Quant à Idriss, habitant le quartier 15 ans, il a été dépossédé d’un nombre important de chèvres.

Si auparavant les chèvres, cochons et poulets poussaient des cris face à un danger nocturne, ce n’est plus le cas ces derniers temps. Car, selon les dires de la population, les voleurs utilisent des pouvoirs mystiques pour dompter ces animaux.

Minguetar Lucienne, elle aussi victime d’un cambriolage, raconte : “Je suis venue préparer la bili à l’axe lourd. Quand je suis rentrée le matin, j’ai constaté que mon cadenas était brisé. J’ai interpellé mes voisins et quand on a ouvert la porte, toutes mes marmites, tasses, plateaux ne sont plus là. Le voleur a emporté aussi ma petite banque d’épargne qui contenait 38.000fcfa. Je me suis évanouie en même temps.”

Alex Loubadjo Djassibaye