Journée internationale de la petite fille : Amina Priscille Longoh appelle à investir dans la protection de leurs droits

Publié le 11-10-2023





Dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale de la Petite Fille, la ministre d’État en charge de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, et de la Solidarité Nationale, Amina Priscille Longoh, a ouvert les festivités avec un engagement fort en faveur de l’égalité des sexes et de la protection des droits des jeunes filles, à la Maison Nationale de la Femme.

Placée sous le thème “investir dans les droits des jeunes filles: notre leadership, notre bien-être”, la Journée internationale de la jeune fille a débuté tôt ce matin où des jeunes filles, des défenseurs des droits des femmes et des membres de la société civile se sont réunis pour marquer cette journée importante. La ministre d’État a prononcé un discours passionné, soulignant l’importance de l’éducation des filles, de leur protection contre la violence et de l’élimination des discriminations auxquelles elles sont confrontées.

“Certains indicateurs sur la situation de la fille au Tchad nous interpellent à œuvrer davantage en faveur de la promotion et de la défense des droits des filles qui sont malheureusement quotidiennement violés, voire bafoués. Ainsi, croulant sous les charges ménagères, la fille est, dès son bas âge, exposée aux mutilations génitales féminines, au mariage, aux privations de tous genres et à la discrimination. Cette situation limite fortement le potentiel des filles car beaucoup d’entre elles sont souvent contraintes de rester en marge du système scolaire”, a souligné Amina Priscille Longoh.

La Ministre d’État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, a annoncé un ensemble de mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’élaboration de politiques visant à lutter contre les mariages précoces, à renforcer l’accès à l’éducation de qualité pour les filles et à sensibiliser davantage à la violence basée sur le genre.

Selon la directrice générale de la Maison Nationale de la Femme, Maimouna Abdelkerim Koulbou, au niveau national, le taux d’achèvement au primaire (TAP) pour les filles est de 47,75% en 2020-2021 contre 44,7% en 2019-2020, soit une hausse de 3%. “L’analyse désagrégée par province montre que celles à faible taux d’achèvement au primaire sont le Borkou (8%), le Barh-El-Gazel (9,5%), le Batha (12%) et le Hadjer-Lamis (8%). Par contre, les provinces à forts TAP sont la ville de N’Djamena (102%), le Mayo-Kebbi Ouest (86,9%), le Logone Occidental (69%) et le Mayo-Kebbi Est (68,4%)”, indique Maimouna Abdelkrim Koulbou.

Des ateliers interactifs et des séances de sensibilisation ont également eu lieu, où les jeunes filles ont pu s’exprimer sur leurs préoccupations et leurs aspirations pour un avenir meilleur. L’événement a été enrichi par la participation de personnalités influentes et d’experts en matière de droits des femmes.

La célébration de la Journée Internationale de la Petite Fille s’est terminée avec un engagement renouvelé en faveur de l’égalité des sexes, de l’autonomisation des jeunes filles et de la protection de leurs droits. La Ministre d’État, Amina Priscille Longoh, a souligné que ces efforts se poursuivront tout au long de l’année pour créer un monde plus équitable et sûr pour toutes les petites filles.