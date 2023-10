Journée internationale de la fille : la délégation provinciale de la Femme du Hajer-Lamis sensibilise dans les écoles

Publié le 11-10-2023





A l’occasion de la journée internationale de la fille, la délégation provinciale de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale a fait de la sensibilisation dans les écoles de Massokory.

Placée sous le thème : « Investir dans les droits des filles: notre leadership, notre bien-être », la journée internationale de la fille est commémorée ce 11 octobre. A cette occasion, la délégation provinciale du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale du Hadjer-Lamis a organisé des activités de sensibilisation sur la scolarisation des filles dans quelques établissements de la ville de Massakory.

Selon le délégué provincial en charge de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité natioanle, Brahim Al-Hissein Ahmat, la scolarisation des filles est un sujet très important. « Dorénavant, la fille tchadienne doit être scolarisée”, a-t-il martelé.

Autre sujet d’une certaine importance abordée par le délégué est la violence faite aux femmes. Il a rappelé que la Ministre d’Etat, Ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh a invité les femmes, les communautés et les décideurs à assurer leurs responsabilités pour mettre fin aux violations des droits des filles et d’investir dans leur potentiel pour un monde pacifique et prospère.

Pour joindre l’utile à l’agréable, la délégation a remis des kits scolaires aux élèves qui ont répondu à quelques questions posées lors de la sensibilisation.