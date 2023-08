Jeux de la francophonie : le Tchad classé 15e sur 37 pays

Publié le 07-08-2023





Les 9e jeux de la Francophonie ont pris fin le 6 août à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo (RDC). Le Tchad occupe la 15e place sur 37 pays.

Le Tchad était présent dans six disciplines (Handisport, Lutte, Judo, Cyclisme, Basketball féminin et Tennis de table), sur les neuf retenues.

La délégation conduite par Netcho Abbo, directeur des sports et des loisirs, a remporté 8 médailles. Il s’agit d’une médaille en or, trois en argent et quatre en bronze.

‘’Il est à préciser que l’équipe féminine de Lutte Africaine a remporté la médaille d’Argent en occupant la deuxième place, malgré l’infériorité des lutteuses en nombre. Chacune des 4 lutteuses a reçu également une médaille en argent’’, renseigne la page Facebook du ministère des Sports.

Les résultats de ces dix jours de compétition sont jugés satisfaisants par Netcho Abbo; car, informe-t-il, au classement général, le Tchad est placé 15e sur 37 pays.