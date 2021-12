Tchad : six points essentiels à retenir du forum national de la jeunesse

Initié pour discuter des maux qui minent le milieu jeune, le forum national de la jeunesse, 2e édition, a enregistré d’importantes décisions. Voici six choses à retenir.







Représentation provinciale



Au total 560 personnes ont répondu présentes à la deuxième édition du forum national de la jeunesse. Parmi celles-ci, on compte environ 10 représentants de chaque province du pays. Les jeunes ont présenté 44 recommandations basées sur les attentes globales de la jeunesse.



Des entreprises



Une cinquantaine d’entreprises ont été présentes aux assises. 62 startups ont exposé des produits venants de différentes provinces du pays. Tous les produits sont d’origine tchadienne.



Meilleurs exposants



Trois meilleurs exposants sont primés à la soirée du forum national de la jeunesse qui a eu lieu le 29 décembre . Un prix qui repose sur le respect de quelques critères définis par le comité d’organisation. Ces critères reposent sur la décorations des stands, l’accueil, connaissance et originalité des produits, et le caractère innovant des produits.



Des pré-foras



Contrairement au forum national de la jeunesse de l’année 2018, celui de 2021 a connu quelques aspects nouveaux. Avant la tenue des assises, des pré-foras ont été organisés dans les 23 provinces du pays. Ils ont eu lieu du 20 au 21 décembre 2021.



Les dépenses



L’organisation du forum national de la jeunesse a entraîné une dépense de 300 millions de francs CFA. Au total, huit départements ministériels sont impliqués dans l’organisation des assises. Il s’agit du ministère de l’Economie numérique, de la Femme, de la Culture, du Tourisme, de l’Enseignement supérieur, de l’Education nationale, de l’Economie et celui de la Jeunesse.



Des décisions



Des jeunes ont eu l’occasion d’exprimer leurs besoins vis-à-vis du pouvoir. Ce qui aurait poussé le chef du CMT à faire des annonces pour répondre aux attentes des jeunes. Parmi elles, l’on note:

-Le recrutement de cinq mille (5000) jeunes à la Fonction publique, dans le cadre de la Loi des Finances pour l’exercice 2022 ;

– L’accord des facilités fiscales exceptionnelles aux entreprises qui recrutent des jeunes ;

– L’augmentation des financements en faveur de l’entreprenariat des jeunes et à soutenir les incubateurs;

-La réduction du coût de la connexion internet à hauteur de 30%.