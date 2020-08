Tchad : « La jeunesse est une force de proposition positive et non brutale »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a été le 18 août, l’invité du cercle de réflexion ‘’Convergence Economique’’. Il a fortement conseillé les jeunes entrepreneurs à s’unir autour d’un bloc et défendre un intérêt commun.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports est issu lui-même du milieu entrepreneurial. A travers son ministère, Routouang Mohamed, met son expertise au service des jeunes et à l’amélioration du climat des affaires au Tchad. « Puisque le ministère de la Jeunesse intègre l’employabilité et l’autonomisation de la jeunesse dans l’un de ses axes stratégiques » souligne-t-il.

Son département regorge plusieurs entités sous tutelle [FONAP, ONAJES…] qui accompagnent les jeunes dans leur processus entrepreneurial – « à la jeunesse d’aller vers ces fonds car il y a tout un lot de programme que le gouvernement met en faveur de la jeunesse. Le gouvernement met des opportunités et les saisir dépend en réalité de chaque personne qui a la capacité de monter un projet pour saisir les opportunités » ajoute le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian.

Pour lui, la jeunesse doit être structurée à sa base et avoir une institution forte qui porte la voix de la jeunesse – « face à une institution forte cela permet que le jeune soit entendu et entendu de la manière stratégique. La jeunesse est une force de proposition positive et non une force de proposition brutale » a-t-il conseillé aux jeunes.

Routouang Mohamed Ndonga Christian a vécu les deux sens, les attentes de la jeunesse il les comprend parfaitement. Pour ce qui est du fonds de 30 milliards – « j’ai appelé à l’ensemble des acteurs de l’écosystème de pouvoir porter une voix unique pour proposer quelque chose qui peut intéresser le gouvernement. Mais le problème majeur qui doit être éradiqué dans ce problème de 30 milliards c’est le problème de copinage, de régionalisme, fraternité » avertit le ministre de la Jeunesse.