Forum national de la jeunesse : voici les besoins essentiels des jeunes tchadiens de la diaspora

Les études, l’accès aux informations relatives à l’emploi, une meilleure implication des jeunes dans les instances de prise de décisions, tels sont entre autres les besoins exprimés par les jeunes tchadiens de la diaspora au forum national de la jeunesse qui se tient du 27 au 29 décembre.





Les jeunes tchadiens de la diaspora ont été prolifiques en ce dernier jour du forum national de la jeunesse. Leurs besoins varient d’un pays à un autre. Mais globalement, ils se complètent.





Des jeunes venu du Canada ont réclamé la mise en place d’un conseil de la jeunesse qui prend réellement en considération les besoins des jeunes. « On veut avoir un conseil qui parle des besoins de la jeunesse, comment impliquer des représentants de la jeunesse dans les conseils d’administration, gouvernement et ministères. Avoir cette représentation de la jeunesse est très importante car la jeunesse est l’avenir du Tchad ».





Des jeunes tchadiens du Sénégal ont fait des plaidoyers à l’endroit du gouvernement. Ils demandent une collaboration de l’Etat tchadien avec celui du Sénégal afin de rendre l’accès à des bourses d’études aux étudiants tchadiens vivant au Sénégal. Au-delà des bourses d’étude, ils réclament la disponibilité des passeports tchadiens au Sénégal.





D’autres venus du Congo ont accentué leur revendications sur l’accès aux informations lies à l’emploi comme cela se fait au Congo. « Nous avons aujourd’hui une agence congolaise pour l’emploi. Elle permet d’avoir un accès direct aux informations sur les emplois. Elle forme les jeunes à l’emploi indépendant. Les jeunes doivent avoir des compétences et des outils qu’il faut pour créer eux-mêmes leurs propos emplois ».