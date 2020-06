Coronavirus : le ministre de la promotion des jeunes encourage les innovateurs

JEUNESSE – Le ministre de la Promotion des Jeunes , des Sports et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, est allé ce mercredi à la rencontre des jeunes qui ont fait des innovations pour contrer la propagation la pandémie de Covid-19 au Tchad.

Le chef du département en charge de la promotion des jeunes, Mahamat Nassour Abdoulaye, a débuté sa visite ce 17 juin chez un étudiant qui a fabriqué et mis sur le marché une cabine de désinfection corporelle, appelée Box Nadif. Il était accompagné par le staff de l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES),

Box Nadif, équipée de capteur de présence, déclenche un système de pulvérisation automatique pendant une période donnée. Elle s’arrête une fois que la personne quitte la cabine. Celle-ci « est aussi équipée d’un système de communication qui guide l’usager à son utilisation et fonctionne à l’électricité », explique le concepteur. Si l’on a l’habitude de se désinfecter les mains en cette période, Box Natif quant à elle est une innovation de plus. Elle désinfecte les vêtements, les chaussures et autres objets qui se trouvent sur la personne qui l’utilise.

Après la visite de Box Nadif, la délégation du ministre Mahamat Nassour Abdoulaye s’est rendue à l’incubateur WenakLabs. Elle a visité le laboratoire robotique.

Un distributeur automatique de gel hydroalcoolique, fabriqué par l’incubateur, a été présenté au ministre. Ce kit est doté d’un capteur permettant de détecter les mains et d’une boîte contenant la substance antibactérienne.

Pour le ministre de la Promotion des jeunes, ce déplacement consiste à rencontrer les jeunes innovateurs pour apprécier à juste valeur ce qu’ils font sans soutien. C’est grâce aux médias qu’on a su que ces jeunes font des efforts jour et nuit pour innover. « Nous allons essayer, avec leur concours, de faire en sorte que tout cela soit industrialisé parce que le Tchad est sur la pente de l’industrialisation », a promis Mahamat Nassour Abdoulaye.