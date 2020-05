Coronavirus : la fête nationale de la jeunesse n’aura pas lieu

Suite à la propagation de la pandémie de Covid-19 qui va croissante, la fête nationale de la jeunesse n’aura pas lieu. L’annonce a été faite ce jeudi par le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye.

« Jeunesse et citoyenneté responsable », tel est le thème retenu pour la fête nationale de la jeunesse de cette année. Fêté chaque 29 mai, cet événement devrait se tenir à Mao, dans la province du Kanem pour l’édition 2020. Malheureusement, la fête n’aura pas lieu à cause de la crise sanitaire actuelle.

Selon le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, « le thème Jeunesse et citoyenneté responsable est bien évocateur et trouve sa pertinence du moment où notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent. Les pouvoirs publiques, les forces vives de la nation conjuguent leurs efforts pour faire barrières à cette maladie qui endeuille nos population». C’est dans ce sens que les festivités de la fête nationale de la jeunesse ont été annulées cette année.

Pour rappel, la fête de la jeunesse a été instituée par les hautes autorités par le décret N°158 /PR/96 du 30 mars 1996. Elle est non seulement un cadre d’échanges, de brassage et de convivialité mais aussi et surtout un espace de réflexion sur la vie de la jeunesse et son devenir.

Djimhodoum Serge