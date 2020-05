Tchad: une startup transforme les dattes en plusieurs produits “Délices”

“Délices” est une startup spécialisée dans la transformation des dattes. Elle est l’initiative d’un groupe de jeunes femmes dont l’ambition est de valoriser et faire rayonner les dattes locales partout dans le monde.

L’idée est de faire connaitre les palmeraies tchadiennes et promouvoir les dattes produites du système oasien tchadien à travers des produits transformés pour la consommation domestique.

Achta Gonney et sa co-promotrice Chéné Allamine transforment, depuis février 2020, grâce à leur startup Délices, plusieurs produits à base des dattes locales. En utilisant trois variétés de dattes, elles fabriquent du miel, de la confiture, de la poudre (substitut du sucre raffiné), du café (décaféiné), du Jus (dattes + gingembre et dattes + citron), des bonbons entre autres. « On n’aura plus besoins d’importer des produits transformés à base de dattes au Tchad » souligne Chéné Allamine. Les prix varient de 1000 à 6000 francs CFA, en fonction des produits.

Pour l’instant, leurs techniques de transformation restent un secret. Mais, elles confient que leurs difficultés sont énormes – « Nous sommes encore au début avec des moyens limités, surtout en ce qui concerne les matériels de transformation. A deux, le travail devient parfois pénible mais Dieu merci on s’en sort » poursuit Chéné.

Technique de vente

D’abord, elles utilisent la prospection qui est d’ailleurs la ‘’première des actions commerciales’’ qui consiste à rechercher de clients susceptibles d’être intéressés par les produits. Puis, il y a la préparation, la mise en confiance et la livraison des commandes.

Les deux promotrices de Délices en plein travail

Pourquoi la transformation des dattes ?

Les dattes sont une manne précieuse avec des vertus thérapeutiques qu’il faut valoriser. Mais comment ? – « Nous nous sommes dits, certainement à travers son industrialisation. Rien n’est à jeter de la chair aux noyaux. Les dattes pour ceux qui ne le savent pas, sont très riches en vitamines, en fibres et en antioxydants, en oligo-éléments, en acide aminé, en minéraux, protéines etc.» explique Achta Gonney, Co-promotrice.

Les deux jeunes, ambitionnent de faire de leur startup ‘’Délices’’ une grande entreprise de renommée qui puisse améliorer le fonctionnement de la chaîne de valeurs dattes.