Tchad : une nouvelle plateforme ”Lissa Wakit ma Tamma” a vu le jour

Le président national du Mouvement citoyen notre Tchad (Moncit), Korom Acyl Dagache, a procédé dimanche au lancement de la nouvelle plateforme dénommée ‘’Lissa Wakit ma Tamma’’ pour la cohésion et le développement du Tchad.

La plateforme ”Lissa Wakit ma Tamma’’ est née du regroupement de 123 associations ayant décidée d’apporter des solutions aux problèmes liés au vivre -ensemble, la précarité et le chômage de jeunes. « Ce regroupement d’associations n’a pas pour vocation à engager un bras de fer avec les gens de Wakit Tamma car ils sont des frères et non des adversaires », précise le président de la plateforme, Korom Acyl Dagache.

Korom Acyl Dagache, président de la la plateforme

En créant cette plateforme, les initiateurs comptent s’attaquer à tous les maux qui minent la société tchadienne. Unifier les Tchadiens à travers des caravanes de sensibilisation en faveur de la paix et du vivre-ensemble ; lutter contre la précarité par le biais des formations en entrepreneuriat sont entre autres les missions de la plateforme.

« Il s’agit d’une action citoyenne qui va dans la même vision que la feuille de route du Conseil Militaire de Transition », conclut-il.