Tchad: ”Taléta”, une nouvelle plateforme digitale d’enseignement

L’incubateur Wenaklabs a lancé une plateforme digitale dénommée ” Taléta” ce 3 juillet 2021, à N’Djaména. Cette plateforme va oeuvrer dans le cadre de l’éducation digitale pour renforcer les capacités intellectuelles des élèves.

Initiée en 2018, pour finalement voir le jour ce 3 juillet, la plateforme ”Taléta” va permettre d’amener les élèves à s’adapter dans le domaine de l’apprentissage digital, mais aussi de renforcer leurs capacités dans le domaine de l’éducation, plus généralement. Des enseignants de différents niveaux ont pris part à cette cérémonie.

La plateforme ”Taleta” poursuit deux objectifs-clés. Elle souhaite d’une part développer des solutions éducatives afin d’appuyer la réussite scolaire, académique et professionnelle des jeunes tchadiens. D’autre part, elle ambitionne d’aider les meilleurs élèves à intégrer de grandes écoles internationales.

En effet, très peu d’élèves tchadiens intègrent les écoles de référence internationale, non pas par manque de capacité mais souvent par manque d’encadrement et d’orientation. L’objectif est d’outiller ces élèves à affronter les standards internationaux les plus exigeants.

Wenaklabs est un laboratoire de fabrication numérique qui a pour but la création d’un plateau d’expressions. Il se veut de rassembler les passionnés de la création numérique afin de stimuler l’esprit de créativité et de partage de connaissances.