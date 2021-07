Tchad : renforcement des capacités de plus de 30 étudiants sur le bon usage des nouvelles technologies

L’Association internet society chapitre Tchad (ISOC-Tchad) et l’Union de génération mature et consciente (UGMC), ont organisé, le week-end dernier, un atelier de formation à l’intention des étudiants et quelques responsables des établissements d’enseignement sur la Qualité d’hygiène en sécurité santé et environnement technologique 2.0 (QHSE).

Pour le président de l’Association l’internet society chapitre Tchad (ISOC-Tchad), Tidjani Mahamat Adoum, cette formation va permettre aux participants d’avoir des connaissances préalables qui vont leur permettre d’être dans un environnement technologique sain. ” Se préserver des zones électromagnétiques, comme préserver sa santé, comme prioriser l’hygiène, la sécurité dans un environnement de travail. Et donc nous savons tous aujourd’hui que tout environnement de travail dispose d’un certain nombre de matériel de travail électronique et même ceux-là sont devenus virtuels aujourd’hui. 2.0 c’est la nouvelle génération électronique”, lance-t-il.

Il ajoute que les nouvelles technologies sont incontournables. Car, dit-il, presque tous les domaines sont impactés.

La photo de famille réunissant initiateurs, formateurs et participants

Le président de l’Union de génération mature et Consciente (UGMC), Youssoufa Ousman Moustapha, quant à lui, relève qu’il y a un vide sur l’environnement technologique et ”nous voulons renforcer la capacité de ces étudiants pour qu’ils apprennent le bon usage de l’internet”.

Les initiateurs de cette formation expliquent qu’Internet peut être utilisé comme un moyen de communication qui permet de rester en contact avec ses proches. Il donne aussi accès à des services innovants comme la télévision.



Cependant, Internet peut provoquer des problèmes de santé : ”baisse de la vue, problème psychologiques liés à l’isolement, etc. Il permet, admettent-ils, certes à plus de monde d’accéder à l’information, ”mais crée un monde à deux vitesses entre ceux qui ont les moyens d’y accéder et d’en maîtriser l’usage et les codes et les autres”.



Ils déplorent également que l’information étant disponible immédiatement, ”cela n’encourage pas les personnes à chercher d’elles-mêmes mais à prendre des réponses toutes faites trouvées sur des forums car elles préfèrent la facilité”.