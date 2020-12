Tchad : l’ONAPE lance la semaine de l’orientation professionnelle dans les universités

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) a procédé, ce jeudi, 10 décembre 2020, au lancement de la semaine de l’orientation professionnelle dans les universités.

La cérémonie du lancement de la semaine de l’orientation professionnelle a été lancée dans la grande salle de la Maison de la femme en présence des étudiants de différentes universités.

Cette orientation professionnelle concerne les étudiants en fin de formation. Elle permet d’outiller les étudiants et les futures chercheurs d’emploi à être plus compétitif sur le marché de l’emploi. « Il est plus que nécessaire qu’en fin de formation, le jeune diplômé sache par où et comment se prendre pour la recherche de l’emploi », souligne le Directeur de l’ONAPE, Sadick Brahim Dicko.

Cette première vague de la semaine de conseils et d’orientation prendra en compte trois universités privées de la ville de N’Djamena à savoir : l’Université Africaine de Management et de l’Innovation ; l’Université Hec-Tchad et l’Université la Francophonie.

Ce programme entre dans le cadre des stratégies mises en place par le ministère de la fonction publique à travers l’ONAPE pour faciliter l’insertion des jeunes dans la vie active. « L’emploi des jeunes est un processus qui commence de la formation jusqu’à l’insertion effective. C’est ainsi qu’il serait important d’accompagner les jeunes qui sortiront de ces universités à mieux entrer sur le marché de travail », poursuit le Directeur de l’ONAPE.