Tchad : les enfants au centre de la célébration de la 2ème édition de la semaine Africaine des sciences

Le Tchad a célébré du 09 au 10 juin sa deuxième édition de la Semaine africaine des sciences initiée par le ”Next Einstein Forum (NEF)”, dans les locaux du Hub d’innovation technologique WenakLabs.

Tout comme le Gabon et le Congo Brazzaville de l’Afrique Centrale, le Tchad n’a pas dérogé à la règle. Le pays de Toumaï célèbre ainsi, sa deuxième année de la Semaine africaine des sciences, dans les locaux du Hub d’innovation technologique de l’incubateur WenakLabs.

Placé sous le thème : « Quelles technologies aujourd’hui pour une identité numérique sécurisée ?», la Semaine africaine des sciences (SAS) initié par ‘’Next Einstein Forum (NEF)’’ a regroupé des enfants âgés de 10 à 18 ans autour du sujet de la robotique et de l’électronique.

Durant deux jours, ces enfants ont découvert en atelier les contours de la robotique et aussi de l’électronique.

Pour les organisateurs, l’objectif de cette initiative est de promouvoir la science et la technologie particulièrement auprès des plus jeunes pour susciter des vocations et préparer des talents futurs pour relever les défis de l’ère qui s’imposent au continent africain.

« D’abord, la thématique de cette année cadre parfaitement avec les attentes du continent africain en général pour accélérer son émergence. L’idée derrière la Semaine Africaine des sciences est que le futur Einstein soit un Africain et en tant qu’ambassadeur j’y crois profondément », a laissé entendre, Fadoul Hissein Abba, l’ambassadeur du NEF au Tchad.