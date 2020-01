Tchad : le RJDLT accueille le représentant régional de l’UNFPA

Le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT) a reçu en fin de semaine dans ses locaux dit “StartOpp Zone”, Mabigue Ngom, le directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique centrale et de l’ouest.

En visite au Tchad, le directeur le Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest a profité de son séjour à N’Djamena pour rencontrer les jeunes. C’est la StartOpp Zone du Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT) qui l’a accueilli dans le cadre de la première édition de Dabanga (arbre de sagesse).

Le directeur régional de l’UNFPA a entretenu les jeunes présents sur les multiples défis à relever. « Plus la population s’accroît plus les besoins en éducation, santé…s’accroît également », a fait-il savoir. Les jeunes doivent à cet effet, créer plus de start up pour permettre de créer plus de richesse et d’autres opportunités pour les autres jeunes. Selon lui, les jeunes tchadiens doivent faire preuve de dynamisme en tissant des partenariats avec le gouvernement dans le cadre de financement de leur projet.

Mabigue Ngom a demandé aux différentes organisations des jeunes de se mettre en réseau pour une mise en commun des actions et des synergies. « Il faut créer une rupture avec les adultes en intégrant la bonne gouvernance dans toute vos actions. Ainsi, vous allez devenir des modelées pour les autres. Mais pour réussir, il faut la patience, la confiance en soi et le travail » conseille-t-il.

Le directeur régional de l’UNFPA a procédé à la visite du local de la StartOpp Zone et échangé avec quelques startupeurs.