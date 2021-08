Tchad: le PNUD débloque près de 93 000 000 FCFA pour soutenir 11 projets de jeunes

Onze des 241 lauréats ayant participé aux compétitions lancées par le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), à travers son laboratoire d’accélération de l’innovation de développement, ont reçu leur prix, ce vendredi, 6 août 2021. C’était en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, Lydie Béassemda.



“L’innovation et l’entrepreneuriat constituent une source indispensable au progrès des nations”, fait savoir la ministre de l’Enseignement supérieur, Lydie Béassemda, dès l’entame de son discours, à l’occasion de cette cérémonie de remise des prix. Ces prix sont remis aux 11 lauréats qui se sont démarqués par leurs projets, parmi 241 candidats, ayant pris part aux trois compétitions lancées par le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD).

Ces compétitions sont organisées, à travers le “Laboratoire d’accélération de l’innovation de développement”, qui est un réseau d’apprentissage mis en place par le PNUD. Elles s’inscrivent dans le cadre de trois projets mis en œuvre par le PNUD pour accompagner le gouvernement tchadien. Il s’agit du projet d’appui au déploiement de la Télésanté au Tchad, du projet d’appui aux offres énergétiques des sources renouvelables et du projet national d’appui au développement durable.



La ministre de l’Enseignement supérieur et le Représentant-resident par intérim du PNUD lors de la cérémonie

Ces 11 lauréats bénéficieront d’un accompagnement technique et financier qui s’élève à hauteur de 92 972 000 FCFA. ”Cet accompagnement permettra de s’assurer de la rigueur scientifique du processus d’expérimentation”, a martelé le Représentant-résident par intérim du système des Nations unies au Tchad, Stephen Kinloch Pichat.

“Et accompagnement est une sorte de semence que le PNUD met à votre disposition. Vous pouvez semer pour espérer récolter davantage ou consommer et donc interrompre le lien entre ce financement et le développement de vos initiatives”, a-t-il ajouté.

Il faut savoir que parmi ces 11 lauréats, on note la présence de deux jeunes femmes.