Tchad : l’association ” Women success” lance son premier forum

Le premier forum sur l’entrepreneuriat féminin dénommé “women succès” se tient du 28au 30 octobre à N’Djamena.

Le lancement officiel est fait ce matin du 28 octobre à la maison nationale de la Femme, à N’Djamena. Cette édition, la première, est placée sous le thème ” Une femme, Un business”.

“Women success forum” est, selon la présidente de l’association organisatrice, Fouyaba Irène, est une occasion pour le partage d’expérience et d’exposition des produits. Également des formations sur huit métiers ,jugés prometteurs, seront données.

“Women Success c’est la célébration des femmes talentueuses et exceptionnelles de divers horizons dont on ignore les efforts ou le travail qu’elles accomplissent. Les femmes doivent découvrir les travail incroyable d’autres femmes pour leur inspirer à emboîter le pas et avoir réel impact sur la vie de leur communauté”, a-t-elle souligné. Ce n’est pas tout : “c’est le bien-être de la femme via notre programme sur la santé de la femme car pour être actives et productives les femmes doivent avoir une meilleure santé et surtout avoir facilement accès à des soins“, ajoute-t-elle.

À cette occasion 412 femmes se sont inscrites et plus de 300 prennent part aux formations aux débats et plus de 60 stands sont ouverts. La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a ouvert le forum en présence des partenaires financiers, des membres du gouvernement et des corps diplomatiques.

Depuis son autorisation de fonctionnement en 2019, l’association “Women succès” a formé plus de 150 femmes dans les petits métiers pour leur permettre de s’autonomiser.