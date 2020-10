Tchad : Aya boot camp 2e édition, c’est pour bientôt

Aya Chad, par la voix de sa présidente, Fatimé Souckar Terab, annonce la deuxième édition d’Aya boot camp qui se tiendra en novembre 2020. Cette annonce est faite à l’occasion d’un déjeuner de presse organisé ce mercredi 14 octobre, à Gassi.

«Accompagner les jeunes et les femmes dans leur ambition entrepreneuriale», est la vocation d’Aya boot camp. Après la première édition qui a eu un grand succès, la deuxième édition de ce camp d’apprentissage aura lieu en novembre 2020, annonce Fatimé Souckar Terab, présidente d’Aya Chad, la plateforme initiatrice de ce boot camp.

Cette année, Aya boot camp, « la méthodologie qui initie les jeunes à l’entreprenariat », se déroulera pendant sept jours, à la sortie Est du quartier Gassi. Ce camp va accueillir 150 jeunes et femmes de la Capitale et ceux venant d’autres provinces du pays.

La deuxième édition en vue aura une nouveauté. Il s’agit du hackathon, cette compétition qui aura pour but d’amener les jeunes à utiliser les nouvelles technologies dans l’agriculture, l’élevage et la pêche.

« Aya boot camp n’est pas seulement un camp de formation mais aussi un camp de brassage », déclare Fatimé Souckar Térab. Au vu de tout cela, elle rêve voir, à partir de la troisième édition, son initiative gagner tous les pays du Sahel. Ainsi ,dit-elle, on perlera d’Aya Sahel et non d’Aya Chad. Mais pour réaliser ce rêve, Fatimé Souckar Térab compte sur l’accompagnement des journalistes et de ses partenaires.