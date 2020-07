Tchad : Arahabiya Ahmat valorise le ‘’Kalakouka’’ ou pain de singe à travers plusieurs produits

ENTREPRENEURIAT – Arahabiya Ahmat Hissein est la fondatrice de la startup ‘’Kalakouka Hanana’’ qui transforme le pain de singe appelé ‘’kalakouka’’ en arabe locale, en plusieurs gamme de produits.

L’aventure de la jeune femme commence en septembre 2019, lorsqu’elle se rend compte que le kalakouka ou pain de singe est un aliment très nutritif – ‘’ plein de vitamines qu’on ignore’’ dit-elle. Arahabiya est convaincu qu’à base de ce fruit issue du baobab africain au goût acidulé, elle peut fabriquer plusieurs autres produits dérivés.

Le jus de kalakouka

Les différents produits

Aujourd’hui, son startup fabrique une dizaine des produits bio à base de Kalakouka : Jus de baobab nature ; Jus de baobab au gingembre ; Jus de baobab à la menthe ; Jus de baobab à l’ananas ; Jus de baobab à la banane ; Caramel de baobab nature ; Caramel de baobab au gingembre ; Caramel de baobab à la datte ; Caramel de baobab à lagomme arabique ; Caramel de baobab doum ; Croquettes ; Biscuits ; Yaourt et Confiture].

Des produits à base de kalakouka prêts pour la consommation

Elle achète les fruits du baobab au marché, les transforme en poudre avant de passer à d’autres transformations. Mais cette journaliste audiovisuel de formation et mère d’une fille avoue que les difficultés liées à cette activité sont nombreuses – « Mais on fait avec » lance-t-elle.

Arahabiya n’a pas encore d’employé. Elle s’occupe à seule de la transformation et de la commercialisation. « Je vends à la maison, en ligne et j’ai déposé dans certains marchés de la ville » informe-t-elle.

Les bienfaits de Kalakouka (pain de singe)

Les vertus de ce fruit d’origine africaine sont énormes selon Arahabiya : [Réduit les risques de carence et de dénutrition de par sa richesse en nutriments ; une source d’énergie et de forme ; une source importante en antioxydant vu sa richesse en vitamine C ; permet de lutter contre la constipation de par sa richesse en fibre ; réduit le mauvais cholestérol ; bon pour les os ; un précieux alliés contre la faim ; un cicatrisant naturel etc.]

Elle rassure que la valeur ajoutée de son travail réside sur la variété de ses produits.