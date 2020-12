Tchad : Abakar Idriss Hassan nommé personnalité de l’année 2020 par l’ONG ‘’Al Nahda’’

L’ONG ‘’Al Nahda’’ pour les jeunes tchadiens a dévoilé, lors d’une cérémonie, au musée national, les personnalités de l’année 2020. Elles sont pour la plupart d’expression arabe.

Le journaliste Abakar Idriss Hassan est désigné personnalité de l’année 2020. Le rédacteur en chef de la radio Al Quran et blogueur est reconnu par la qualité de ses reportages et son style d’écriture. Dans un univers médiatique submergé par la langue française, Abakar Idriss Hassan est primé pour ses efforts à relayer des informations locales et internationales aux Tchadiens d’expression arabe.

Il est suivi de Madame Kawssar Mahamat Al salmé qui est une écrivaine et de Zarwa Oumar Aboubakar, actrice de la société civile. Le professeur Choua Ouchemi gagne le 4ème prix, catégorie science.