Tchad : 68 promoteurs d’emploi indépendant reçoivent un second financement de l’Onape

EMPLOI – L’Office national pour la promotion de l’emploi (Onape) a procédé à une remise de cheque à la deuxième vague des promoteurs et promotrices d’emploi indépendant ce vendredi au Musée national. C’est une enveloppe de 110 800 000 FCFA pour booster les entreprises.

Dix jours après l’octroi de 50 millions FCFA à la première vague des promoteurs d’emploi, c’est au tour de la seconde de bénéficier d’une subvention de plus de 110 millions FCFA. C’est une subvention à taux d’intérêt zéro, selon le directeur général de l’Onape, Sadick Brahim Dicko. Il permettra aux bénéficiaires de pouvoir booster leurs entreprises et activités mais aussi d’améliorer leurs conditions de vie et celles des autres dans la ville de N’Djamena.

Sadick Brahim Dicko a rassuré qu’une transparence a été employée sur le processus d’octroi de ces crédits par son entité. « Aucun jeune ne sera discriminé pour son appartenance politique, ethnique, religieuse ou régionale » a-t-il déclaré. Il appelle les promoteurs et promotrices d’emploi à considérer ces financements comme une chaine de solidarité entre eux. Dès que leurs activités commenceront à rapporter, ils doivent rembourser pour que d’autres jeunes puissent aussi en bénéficier.

Pour rappel, l’Onape, habilité à lutter contre le chômage, est chargée d’appuyer les jeunes diplômés sans emploi et sans expérience de toutes les couches socio-professionnelles par la matérialisation de la politique du gouvernement en matière de l’emploi.