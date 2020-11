Retour sur la 4ème édition de la grande soirée de reconnaissance et d’excellence en musique

CULTURE – ‘‘le numérique, un atout pour la promotion de la musique’’. C’est sous ce thème que s’est tenue le 31 octobre, la grande soirée de reconnaissance et d’excellence en musique tchadienne dans un restaurant de la place. L’occasion pour les organisateurs de primer les meilleurs artistes de l’année 2019.

Comme il est de coutume depuis quatre années, la plateforme « Valorisons la musique tchadienne avec fierté », en abrégé VMTF organise une soirée de reconnaissance et d’excellence en musique afin de récompenser les efforts fournis par les artistes tchadiens au courant de l’année.

Pour cette édition qui récompense les artistes de l’année 2019, onze catégories sont mis à l’honneur. Il s’agit des meilleurs des catégories : artiste, album, artiste féminin, clip vidéo, chantre, single, animateur, promoteur, prix de l’intégration culturelle et artiste tchadien de la diaspora.

Ainsi, Anonyme remporte la catégorie Meilleur clip vidéo avec son titre « Vaudou Trap », Bâton Magic meilleur artiste masculin et meilleure chanson de l’année 2019 avec son morceau à succès “Dénèdjé”, le concepteur de la Saïtonic, Cidson arrache le meilleur album de l’année avec « Tension ».

C’est une initiative qui vise à encourager les artistes tchadiens à mieux faire, et inciter les mélomanes tchadiens à consommer la musique locale.



Pour Héritier Evariste Ngaralbaye, responsable de la plateforme VMTF, ‘’Les Tchadiens ont tendance à consommer de la musique étrangère. Il est de notre devoir de pousser nos artistes à produire un travail de qualité afin d’amener les consommateurs à aimer les produits locaux’’. Il renchérit que ‘’le travail que nous avons fait en quatre éditions a eu un impact positif dans le milieu musical, mais nous pousserons encore plus loin malgré les difficultés que nous rencontrons en prenant le risque d’organiser cet événement sans l’appui et le soutien du ministère de la culture’’.