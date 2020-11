Nuit des entrepreneurs :« je sais que tous ceux qui ont fait un tour dans le site de l’exposition ont été fascinés et émerveillés par le talent, le génie, l’inventivité et l’ingéniosité des entrepreneurs tchadiens », Hinda Deby Itno

Après une semaine d’activités diverses et variées, la 4ème édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat a refermé ses portes samedi par un banquet dénommé ‘’ la nuit des entrepreneurs’’.

Le jardin de l’hôtel Radisson Blu a abrité samedi la cérémonie de clôture de la SME en présence de la Première dame, de membres du gouvernement et d’autres personnalités. ‘’La nuit des entrepreneurs’’ est l’aboutissement de plusieurs mois de travaux menés par les jeunes du Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT) et leurs partenaires. « Le comité d’organisation est une équipe de jeunes très dynamique qui s’est donnée durant des mois, laissant tout loisir, toute distraction pour vous offrir cette nuit et toute la semaine de l’entrepreneuriat », se félicite le président du comité d’organisation de la SME, Abel-rahman Adam.

Durant une semaine, la SME a été un cadre pour les jeunes entrepreneurs de faire valoir leur talent, leur créativité. « Comme moi, je sais que tous ceux qui ont fait un tour dans le site de l’exposition ont été fascinés et émerveillés par le talent, le génie, l’inventivité et l’ingéniosité des entrepreneurs tchadiens », témoigne la Première dame, Hinda Deby Itno.

Au cours de la soirée, les lauréats des compétitions organisées en marge de la SME ont été primés. Profitant de la clôture de la SME, le ministère des Finances et les banques ont remis des chèques à quelques bénéficiaires du fonds alloué à la jeunesse pour l’entrepreneuriat par le maréchal du Tchad.