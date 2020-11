Mode : Solkem Catherine Madouka, élue Top model Tchad 2020

Culture: l’agence de mannequinat « Africa Queens Agency », a organisé la 8e édition de la soirée Top Model Tchad. Soirée placée sous le parrainage du ministère du Développement touristique, de la culture et de l’artisanat.

L’élection Top model Tchad est une compétition qui prime depuis huit ans, la meilleure mannequin de l’année. Le thème retenu pour cette huitième édition est: ” Mannequinat: métier et professionnalisme”. Cette élection était censée se tenir en avril dernier mais elle a été reportée en raison des restrictions prises par les autorités pour contrer la propagation du coronavirus. C’est finalement ce 7 novembre que l’édition de 2020 s’est tenue au restaurant Selesao.



Après trois sorties en différentes tenues , c’est mademoiselle Solkem Catherine Madouka, élève en terminale A4, qui arrache la couronne de Miss Top Model Tchad 2020. Elle remporte une moto dame, un écran plasma, un téléphone android et plusieurs autres lots. A ses côtés, Ndoumpata Nicole et Remadji Cynthia sont respectivement première et deuxième dauphines.



La soirée est rehaussée par la présence de la miss Tchad 2020 et la Top Model sortante Sikata Patricia Ngemta, qui remet sa couronne à l’heureuse élue. l’on note aussi la prestation artistique de la rappeuse Crazy Missy et de John Cris.