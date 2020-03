M’baibokoum : une association des jeunes voit le jour

Il a été créé une association pour le Développement, Economique, Social, Environnemental et Culturel, une initiative des jeunes ressortissants du département du Monts de Lam en vue de promouvoir le développement local dudit département.

Dans le but de soutenir le développement durable à travers les actions qui concourent à l’amélioration de condition et de cadre de vie dans les cantons Monts de Lam, Mbayssaye et Pao, une association pour le développement économique social environnemental et culturel dénommée ‘’ADESEC-Lambaypao’’ voit le jour le 03 aout 2019 dans la ville de M’baibokoum et est autorisée à fonctionner le 18 février 2020. Elle siègera dans ladite ville.

L’ADESEC est une initiative des jeunes des cantons précités, elle est ouverte à toutes personnes se réclamant originaires de ces localités et tous les sympathisants. Elle entend mener des activités comme des plaidoyers, les sensibilisations, la formation dans divers domaines, des mobilisations communautaires, des recherches des partenariats.

Dans ses objectifs, l’association priorise la promotion les initiatives de développement des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, la culture comme outil de développement local, le développement des activités génératrices des revenus, les initiatives de gestion durable de l’environnement et aussi contribuer aux actions de lutte contre le dérèglement climatique. Sans oublier l’assistance aux personnes vulnérables, des victimes du changement climatique et d’autres calamités naturelles.

Ayant comme tout premier président, Beninga Déouro Francis, la jeune association des jeunes Mboum souhaite coopérer ou s’affilier avec toute organisation de jumelages ou celles dont les objectifs sont communes. Surtout à caractère social, économique, environnemental et culturel.